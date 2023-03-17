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NBA／溜馬第三節狂攻49分 透納隔扣安戴托昆波擊退公鹿

聯合新聞網／ 綜合報導
透納隔扣安戴托昆波。 路透
透納隔扣安戴托昆波。 路透

溜馬隊前一場輸給爐主活塞隊，今天面對龍頭公鹿隊卻展現瘋狂的火力，第三節轟進49分，全場命中21記三分球，主力中鋒透納（Myles Turner）還對安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上演隔人爆扣，率隊終場以139：123擊退公鹿。

公鹿首節來勢洶洶攻進40分，取得10分領先，第二節雙方表現都一般，公鹿帶著9分領先進入下半場。

沒想到第三節溜馬大爆發，單節投籃命中率73.1%，狂攻49分徹底輾壓公鹿，溜馬反而取得3分領先。末節溜馬持續維持高檔，逐漸將分差拉大，透納在比賽後段先是隔扣安戴托昆波，再命中三分球，成功殺死比賽，終場以139：123大勝公鹿。

溜馬全隊8人得分達雙位數，菜鳥奈哈德（Andrew Nembhard）拿下最高的24分，替補控衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）繳出19分12助攻。公鹿則以安戴托昆波25分9籃板表現最佳。

Giannis Antetokounmpo Myles Turner 公鹿 溜馬

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