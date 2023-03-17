NBA／溜馬第三節狂攻49分 透納隔扣安戴托昆波擊退公鹿

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）NBA生涯創下無數輝煌成就，他自2010年起成為黃蜂隊老闆，不過黃蜂這些年在他的經營下，只進入過3次季後賽，今年更是處在聯盟後段班，根據消息指出，喬丹已

2023-03-17 09:43