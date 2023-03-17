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NBA／放棄追逐厄文改留下原班人馬 美媒曝湖人休賽季計畫

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人在缺少詹姆斯的情況下，排名仍持續上升。 路透社
湖人在缺少詹姆斯的情況下，排名仍持續上升。 路透社

自上個休賽季起，湖人隊有意讓厄文（Kyrie Irving）及詹姆斯（Lebron James）再度聯手的傳言甚囂直上。不過，根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）在受訪中表示，球隊這個夏天將保持原班人馬、放棄追逐厄文。

湖人首次和厄文搭上線，是在去年七月，當時，這位明星後衛因與籃網隊續約不成，而申請交易，最終選擇留在布魯克林。然而，在交易截止日前，厄文再度因合約問題要求出走他隊，湖人此時二度成為可能下家，最後卻也二度落空，轉而換來羅素（D'Angelo Russell）等人。

雖然厄文將在這個休賽季成為自由球員，讓湖人獲得第三次得到他的機會，但布哈卻不認為球隊會這麼做，「根據我的消息來源，湖人希望維持現有陣容，他們覺得這些球員表現得很好，就算在沒有詹姆斯的情況下也贏了很多場。」並強調：「湖人不會在休賽季追逐厄文，我不會說不可能，但就目前而言，球隊想帶回原班人馬。」

事實上日前「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）就曾報導，將成為自由球員的羅素希望能和湖人續約，成為未來的先發控衛，而布哈也補充，湖人有意和里夫斯（Austin Reaves）、八村壘等輪替球員簽下新合約。綜合這些消息，下賽季湖人以相同陣容出戰的可能性大幅增加。

湖人的考量也有數字支持，在陣容重組後戰績持續好轉，於近十場比賽內取得6勝4負，排名上升至西區第九，不僅位處附加賽行列，與能直接獲得季後賽席位的第六名僅兩場勝差。

湖人 厄文

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