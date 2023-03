NBA／放棄追逐厄文改留下原班人馬 美媒曝湖人休賽季計畫

自上個休賽季起,湖人隊有意讓厄文(Kyrie Irving)及詹姆斯(Lebron James)再度聯手的傳言甚囂直上。不過,根據湖人隨隊記者布哈(Jovan Buha)在受訪中表示,球隊這個夏天將保持原班人馬、放棄追逐厄文。

湖人首次和厄文搭上線,是在去年七月,當時,這位明星後衛因與籃網隊續約不成,而申請交易,最終選擇留在布魯克林。然而,在交易截止日前,厄文再度因合約問題要求出走他隊,湖人此時二度成為可能下家,最後卻也二度落空,轉而換來羅素(D'Angelo Russell)等人。

雖然厄文將在這個休賽季成為自由球員,讓湖人獲得第三次得到他的機會,但布哈卻不認為球隊會這麼做,「根據我的消息來源,湖人希望維持現有陣容,他們覺得這些球員表現得很好,就算在沒有詹姆斯的情況下也贏了很多場。」並強調:「湖人不會在休賽季追逐厄文,我不會說不可能,但就目前而言,球隊想帶回原班人馬。」

事實上日前「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)就曾報導,將成為自由球員的羅素希望能和湖人續約,成為未來的先發控衛,而布哈也補充,湖人有意和里夫斯(Austin Reaves)、八村壘等輪替球員簽下新合約。綜合這些消息,下賽季湖人以相同陣容出戰的可能性大幅增加。

湖人的考量也有數字支持,在陣容重組後戰績持續好轉,於近十場比賽內取得6勝4負,排名上升至西區第九,不僅位處附加賽行列,與能直接獲得季後賽席位的第六名僅兩場勝差。

A look at when LeBron James could return, why the Lakers are unlikely to pursue Kyrie Irving this summer, free agency outlooks for D’Angelo Russell, Malik Beasley, Austin Reaves, Rui Hachimura, and more with @jovanbuha on the @hoopshype podcast. https://t.co/pV1zazx5gl