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NBA／4年6800萬美元！老鷹提前綁定主力神射手
老鷹自費爾茲（Landry Fields）成為營運總裁後，動作不斷。不僅透過交易補強球員陣容，還聘請史奈德（Quin Snyder）做為新任總教練，今天又端出4年6800萬美元的合約，留下主力射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）。
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，波格丹諾維奇目前正在走4年7200萬美元合約的第3年，他將拒絕最後一年球員選項，簽下這份新合約。
30歲的波格丹諾維奇2017年進入聯盟，職業生涯場均能命中2.4記三分球，命中率38.6%。本季出賽43場，平均能貢獻14.1分、3.2籃板、2.9助攻，三分球命中率40.1%。
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