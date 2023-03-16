NBA／眼角濺血一度無法睜眼 火箭波特：成為贏球動力
火箭今天以114：110擊敗湖人，主力後衛波特（Kevin Porter Jr.）在比賽中被打到眼角濺血，仍攻下全場最高的27分，他賽後受訪時坦言自己當下真的很生氣。
波特在第二節為了防守羅素（D'Angelo Russell），眼角不慎被羅素的手擊中，隨後鮮血直流，進休息室縫合傷口，下半場才回到場上。波特賽後受訪時表示，「我從來沒有這樣出血，當下真的無法睜開左眼。一開始我很疑惑，同時很生氣被打出血，不過這也成為贏下本場比賽的動力。」
談到比賽後段差點被追上，波特認為球隊太放鬆，「那展現我們經驗不足的一面，我們將從中學習。保持專注，直到計時器終了。」
火箭主帥小西拉斯（Stephen Silas）也盛讚波特的表現，「他從比賽一開始就很棒，為隊友創造機會，打出一場完整的比賽。」談到近期的二連勝，小西拉斯表示，「球員們很年輕，都很有競爭力。他們真的都想做正確的事，只是有時因為太年輕而做不到，這是一支很有趣的球隊，他們都是好球員。」
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