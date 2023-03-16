NBA／塞爾蒂克布朗35分 綠衫軍險勝灰狼

靠著布朗（Jaylen Brown）35分、泰托姆（Jayson Tatum）22分，美國職籃NBA「綠衫軍」塞爾蒂克今天104比102險勝灰狼，和東區龍頭密爾瓦基公鹿勝差縮小到2場半。

美聯社報導，替補上陣的波格登（Malcolm Brogdon）貢獻12分，襄助綠衫軍克服手感不佳的問題，拿下近4戰的第3勝。

塞爾蒂克全場命中率40.5%，三分球出手40次只投進12顆。此役獲勝後，塞爾蒂克仍以1場勝差領先費城76人、居東區第2，和東區龍頭密爾瓦基公鹿勝差縮小到2場半。

塞爾蒂克教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）表示：「我認為我們的身體素質和求勝心都是10分，我們只需要在關鍵時刻繼續保持優勢。」

愛德華（Anthony Edwards）貢獻28分和10籃板，但仍無法帶領灰狼拿下勝利，灰狼苦吞近4戰的第3敗。開賽前灰狼在西區排名第7，領先奧克拉荷馬雷霆、達拉斯獨行俠和洛杉磯湖人1場勝差。

灰狼其他球員方面，安德森（Kyle Anderson）挹注15分，替補上場的瑞德（Naz Reid）也貢獻15分。

比賽尾聲，灰狼僅以99比101落後2分，在倒數32.2秒時，愛德華茲三分球出手沒進，讓灰狼錯失第1節以來首度逆轉超前的好機會。不久後，綠衫軍的威廉斯（Grant Williams）抓下進攻籃板，和對手糾纏後贏得跳球，保住進攻機會。

之後塔特姆兩罰俱中拉開比分，愛德華茲和安德森在比賽倒數1.7秒時與裁判爭執，遭到驅逐出場。

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