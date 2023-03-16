NBA／批評80年代球風 亞瑞納斯：粗暴不代表防守好

「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）過去曾持槍遭禁賽，近期因評論莫蘭特（Ja Morant）亮槍事件，受到球迷關注。他近日在節目上批評80年代的聯盟防守強度被誇大，再度引發熱議。

亞瑞納斯認為，好的防守是在規則允許下，成功阻擋對手，「80年代那套防守被誇大了，利用粗暴的犯規來防守，並非是優秀的防守球員。」亞瑞納斯也指出喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、裴頓（Gary Payton）都是遵守規則的優秀防守球員。

「80年代有些人拚命犯規、出肘打你，那些根本不能被稱做防守球員，他們很會防守是很愚蠢的說法」亞瑞納斯說。

過去有許多80年代的球員認為詹姆斯（LeBron James）無法在他們的時代生存，對此亞瑞納斯開酸，「那些老人說自己可以擋住詹姆斯，他們會把藥藏在襪子裡，啤酒裝進飲料罐，要蠢到怎麼樣的程度，才能做出這些事？」

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