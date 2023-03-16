NBA／命中致勝三分球助國王屠牛 福克斯：我真的超棒

國王隊本季打出驚奇，福克斯（De'Aaron Fox）的表現功不可沒，今天他在作客公牛隊的比賽中，命中0.07秒的致勝三分球，幫助國王最終以117：114擊退公牛。

福克斯全場拿下32分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出14分17籃板10助攻的大三元表現，公牛則以德羅展（DeMar DeRozan）33分表現最佳。

福克斯命中致勝球的當下，興奮地向隊友說：「我真的超棒。」他賽後受訪時也解釋自己充滿信心的原因：「有一群信任我的隊友和教練，他們對我完成最後一擊有信心，所以我要做的就是挺身而出。」

De’Aaron Fox for the win BANGARANG



“im f**kin nice!!”https://t.co/bAkFvw6fo5 pic.twitter.com/RjNWMuOKzz — Rob Perez (@WorldWideWob) 2023年3月16日

國王主帥布朗（Mike Brown）也盛讚福克斯是關鍵時刻球員，不過他也強調沙波尼斯的貢獻，「他有能力連續拿下大三元，幫助我們取得勝利，我認為他和福克斯都該入選年度最佳陣容。」

遺憾輸球的公牛，本季戰績31勝37敗，再度跌出東區前10。對此德羅展表示：「這樣輸球真的很難受，我們需要繼續戰鬥，我知道還有機會，要戰鬥到最後一刻。」

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