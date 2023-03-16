NBA／安比德狂飆36分 76人砍騎士笑納6連勝

美國職籃NBA今晚戲碼續由費城76人隊踢館克里夫蘭騎士隊，76人隊在安比德狂飆36分外加18籃板的精采表現下，以118比109擊敗騎士隊，笑納6連勝。

美聯社報導，這場比賽安比德（Joel Embiid）在第4節剩4分12秒時，原本因跳投被吹進攻犯規，正當騎士球迷開始慶祝恩比德即將6犯畢業時，76人隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）提出抗議，裁判經即時重播後，改判安比德可留在場上，而且得分進算。

在安比德有犯規麻煩的情況下，騎士隊將比分追至107比110，僅差3分，隨後76人隊的馬克西（Tyrese Maxey）投中三分球，76人隊並在最後51秒連續5罰全中，將勝利帶走。

這場比賽是騎士與76人二連戰的第2場，騎士的勒佛特（Caris LeVert）全場拿下24分，米契爾（Donovan Mitchell）拿下21分，不過中鋒賈勒特艾倫（Jarrett Allen）因右眼受傷連續第3場比賽缺席。

76人隊方面，哈登（James Harden）得28分，馬克西貢獻23分。

騎士隊開場不順，比賽開始才43秒，恩比德已讓騎士隊犯規2次，恩比德這場比賽10罰全中。

76人是在落後13分的情況下急起直追，第三節打出一波18比1攻勢，讓騎士隊一度超過6分鐘無法攻籃得分。

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