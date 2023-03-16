NBA／柯瑞狂飆50分創賽季新高 勇士防守再度崩盤不敵快艇

勇士隊在溫暖的主場取得2連勝後，今天要為客場5連戰拉開序幕，首場比賽就必須面對戰績相同的快艇隊，柯瑞（Stephen Curry）轟進賽季新高的50分，無奈球隊防守再度崩盤，終場以126：134不敵快艇，賽後雙方排名互換，快艇西區第5，勇士第6。

勇士擺脫客場開局一條蟲，打出8：1的強勢開局，不過快艇隨後打出10：0攻勢，讓勇士再度陷入苦戰。雙方接下來一路拉鋸，上半場結束快艇取得61：58領先。

上半場砍下20分的柯瑞，第三節進入無解進攻模式，11投9中飆進21分。不過快艇老將葛登（Eric Gordon）挺身而出，單節獨得14分，快艇本節攻勢反而優於勇士，取得99：93領先。

STEPH CURRY. UNREAL.



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快艇末節趁柯瑞休息期間，將分差拉開至12分。柯瑞回到場上後仍相當火熱，不過勇士始終守不住快艇的攻勢，喬治（Paul George）在最後1分多鐘飆進三分球，將領先擴大至13分，勇士也換上替補陣容，最終吞下敗仗。

PAUL. GEORGE. 🥶 pic.twitter.com/hGEoTuiMgB — LA Clippers (@LAClippers) 2023年3月16日

雷納德（Kawhi Leonard）全場拿下30分8籃板、喬治貢獻24分7助攻、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）15分9籃板7助攻、祖巴茲（Ivica Zubac）19分16籃板。

柯瑞全場28投20中，高效砍進50分，也在比賽中命中生涯第3334記三分球，完成用三分球得到1萬分的里程碑。無奈隊友狀態不佳，波爾（Jordan Poole）攻進19分，湯普森（Klay Thompson）僅15分。

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