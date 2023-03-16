NBA／傳維金斯本季不會回歸 勇士總管邁爾斯否認消息

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）至2月中以來，由於家庭因素缺席至今，美媒今天爆料他本季不會回歸，不過勇士總管邁爾斯（Bob Myers）稍早出面澄清這項消息。

美國資深媒體人考賀德（Colin Cowherd）稍早表示：「我昨天晚上被告知，維金斯本季可能不會回歸。」這項消息引發球迷熱議，不過邁爾斯今天受訪時表示：「我只能給出和之前相同的答案。我理解球迷們感興趣，但我們必須尊重維金斯的隱私，就像我尊重你們一樣。」

邁爾斯強調自己沒聽到維金斯不會回來的說法，「我知道確實有些猜測，但我沒聽到任何他不會回來了的消息。」

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