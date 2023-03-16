NBA／勒夫慘遭灰熊貝恩「偷桃」熱火進攻爆發復仇成功

勒夫（Kevin Love）轉戰熱火隊後獲得不少上場機會，今天熱火在主場迎戰灰熊隊，連11場先發上陣，沒想到他在第三節遭灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）「偷桃」，讓他當場痛不欲生，裁判也將貝恩驅逐出場。

事發在第三節剩6分44秒時，貝恩切入時為了擺脫防守，直接用手重擊勒夫的下體，裁判最後判貝恩二級惡意犯規，將他驅逐出場。隨後熱火全隊彷彿在幫勒夫出氣，第三節打出42：26的攻勢，將分差擴大至28分，終場也以138：119大勝。

Desmond Bane was ejected for hitting Kevin Love in the groin pic.twitter.com/GVwIrdrP8e — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年3月16日

勒夫全場拿下10分6籃板，他受訪時表示：「我的那邊被狠狠的打一下，連背部都開始在痛，這就是當時的情況。」

熱火本場比賽投籃命中率59.8%、攻進138分，皆創下賽季新高。本場比賽拿下26分8籃板的阿德巴約（Bam Adebayo）表示：「我們打了48分鐘的熱火式籃球，防住對手、轉換進攻、多傳球，大家都進入節奏，命中很多球。」

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