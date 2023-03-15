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NBA／本季首度一路挨打 金塊教頭怒批：成功讓我們軟弱

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
金塊4連敗後，西區龍頭地位仍相當穩固，但對於球隊的近況，總教練馬龍卻感到相當不滿罕見說重話。 美聯社
金塊4連敗後，西區龍頭地位仍相當穩固，但對於球隊的近況，總教練馬龍卻感到相當不滿罕見說重話。 美聯社

西區戰績龍頭金塊隊今天不敵110：125不敵暴龍隊，近期苦吞4連敗，儘管仍無法動搖金塊龍頭的地位，但不僅總教練馬龍（Michael Malone）認為球隊長期處在領先位置導致他們變得軟弱，連後衛穆雷（Jamal Murray）都強調，金塊在本場比賽為自己挖了一個無法填補的大坑。

從去年底就一路佔據西區榜首的金塊，本賽季還不曾有過4連敗紀錄，不過今天帶著3連敗面對暴龍，卻在首節就遭對手猛轟49分，且本季首度在一場比賽中都不曾取得領先優勢，最終吞了賽季最長的4連敗。

儘管輸掉這場比賽後，金塊仍領先西區第2名的灰熊仍有4場勝差，仍有機會以龍頭之姿進入季後賽，但對於球隊的近況總教練馬龍卻感到相當不滿，「也許成功讓我們變得有點軟弱，自從去年12月15日我們登上西區龍頭以來，我們一直處在領先地位，但我現在不斷告訴球員，我們已經遠離了自己。」

金塊後衛穆雷也認為，球隊在今天首節就為自己挖了一個無法填補的大坑，「我們挖了太多的大坑了，這讓我們遲遲無法爬上山。」

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