NBA／批評球星必須奪冠風氣 里拉德：我更重視兄弟情

近年來奪冠被做為衡量一名球星價值的指標，拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）是其中一位生涯不曾得過冠軍的球星。不過他日前上節目表示，自己的能力根本不需要冠軍來證明，他打球只因為對籃球的熱愛，以及享受兄弟間的情誼。

「我打球是因為熱愛比賽，我渴望競爭、想贏球，我想要隊友能打得更好，還能賺大錢，我享受那種兄弟情」里拉德說。

里拉德批評聯盟目前的風氣，「例行賽不重要了，奪冠才是終極目標。不然就是在討論誰是MVP，誰是年度最佳陣容。」里拉德透露自己上周被問到是否想贏下冠軍，當時心中只想：「我根本不需要冠軍戒指來證明自己。」

里拉德理解球員打球的最終目標是奪冠，「但不能搞得其他東西和比賽都不重要。」

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）也認同里拉德的言論，他在推特轉發節目片段並寫道：「說得好，我喜歡兄弟情大過競爭。」

Great talk fellas…I love the nba brotherhood beyond all the competition https://t.co/Q9Zb1vvGph — Kevin Durant (@KDTrey5) 2023年3月14日

里拉德本季場均得分為生涯新高的32.1分，不過拓荒者今天不敵尼克後，戰績來到31勝38敗，排名西區第13，落後第12的鵜鶘2場勝差。里拉德今天賽後表示：「再過4、5場比賽，就知道球隊今年要放棄還是拚季後賽。」

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