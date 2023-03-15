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NBA／公鹿首隊50勝率先晉季後賽 安戴托昆波：要保持謙虛

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強調，球隊狀況雖好，但不能自滿。 美聯社
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強調，球隊狀況雖好，但不能自滿。 美聯社

昨天先退國王隊，今天再勝太陽隊，公鹿隊成為本季第一支拿到季後賽門票的隊伍，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強調，球隊狀況雖好，但不能自滿。

「我們很好，現在處於很好位置，我們必須持續學習，虛懷若谷。」今天攻下36分的安戴托昆波說。

公鹿今天以116：104擊敗太陽，成為聯盟第一支50勝隊伍，且近兩個月中的23場比賽就拿下21勝。公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）透露，賽後才在教練團休息室提到這一點，「在這聯盟要打進季後賽很困難，永遠不能視為理所當然。」

公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）也說，球隊現在有很好的平衡，「任何時刻，都有人能挺身而出。」

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝扭傷已連4場缺陣，今天雖有布克（Devin Booker）30分領軍，但團隊只有16罰，公鹿則是上罰球線37次，讓太陽教頭威廉斯（Monty Williams）很不滿，直喊不公平。

威廉斯指出，布克只上罰球線3次，安戴托昆波卻獲得24罰，根本是「荒謬」，他不滿說：「他們擊敗我們，毫無疑問，但這點真的很難接受。」

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