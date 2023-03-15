NBA／西區龍頭金塊苦吞4連敗 主帥：不能處於放鬆模式

西區龍頭金塊今天迎戰暴龍隊，首節就被攻進49分，終場以110：125輸球，苦吞進期的4連敗，賽後金塊主帥馬龍（Michael Malone）點出球隊的最大問題是防守，不能處於放鬆模式。

暴龍首節狂轟49分創隊史單節得分紀錄，儘管金塊第三節將分差縮小至個位數，但末節進攻熄火，最終不敵暴龍。金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）全場攻下28分8籃板7助攻，暴龍則以控衛范弗利特（Fred VanVleet）36分7助攻表現最佳。

The Raptors scored a franchise record 49 points in the 1Q 🤯



Their most points EVER in a quarter



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賽後馬龍指出金塊最大的問題仍在防守，「我們不再是原來的自己。之前取得成功不是因為進攻，進攻只是防守的附屬品。過去4場比賽，球隊打出聯盟最差的防守表現。我們要做出改變，要有更多急迫感。」

馬龍也透露老將史密斯（Ish Smith）賽後在更衣室演講：「我們球隊很多人在進攻不順時，仍想著透過進攻帶動比賽，我們應該要成為更依賴防守的球隊。」

不過馬龍認為現在出現危機是好事，「這對我們來說是絕佳的機會，面對逆境能讓我更認識球員，我想找出願意跟我奮戰的球員。我們正處放鬆模式，但球季只剩13場比賽的時候，不能處於放鬆模式。」

金塊主控穆雷（Jamal Murray）4連敗期間投籃命中率只有30%，他也和馬龍有類似觀點，「很高興球隊能在季後賽前受檢驗，學習如何在逆境中戰鬥是件好事。」

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