NBA／安戴托昆波飆36分擊落太陽 公鹿成首支晉季後賽球隊
近期因杜蘭特受傷苦吞2連敗的太陽隊，回到自家主場迎戰強敵公鹿隊。全隊除了布克（Devin Booker）外缺乏穩定得分點，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則憑藉身材優勢輾壓太陽鋒線，率領公鹿以116：104擊落太陽，公鹿持續領跑聯盟，首隊拿下第50勝，同時成為本季第一支確定打入季後賽的球隊。
安戴托昆波上半場就持續狂攻禁區，繳出20分9籃板5助攻的恐怖數據，幫助公鹿上半場取得57：48領先。
第三節太陽球星布克挺身而出，10投7中狂轟17分，幫助太陽三節打完只落後公鹿1分。末節雙方展開拉鋸戰，安戴托昆波在本節頻頻站上罰球線穩定取分，反觀布克本節熄火，太陽只有零星的攻勢，分數逐漸被公鹿拉開，最終不敵公鹿。
安戴托昆波全場攻下36分11籃板8助攻，罰球出手24次高於太陽全隊的16次，不過他也只命中14球。洛佩茲（Brook Lopez）表現全隊次佳。貢獻21分10籃板。
太陽的部分，布克拿到30分，艾頓（Deandre Ayton）16分8籃板，保羅（Chris Paul）11分8助攻。
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