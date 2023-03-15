NBA／選秀榜眼熱門韓德森提前關機 行情不被專家看好

法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被視為2023年NBA選秀狀元大熱門，他的最大競爭對手韓德森（Scoot Henderson）傳出將提前關機，為選秀做準備，預計缺席所屬球隊所有剩餘賽事。

韓德森是一名控球後衛，本季效力G聯盟引爆者隊，場均能拿下17.6分6.4助攻5.1籃板。他原先被公認為榜眼大熱門，不過他表現不穩定，又陸續經歷鼻子骨折、腦震盪及腳踝傷勢，選秀專家吉馮尼（Jonathan Givony）指出，探花熱門米勒（Brandon Miller）有機會取代他的位置。

NCAA錦標賽即將展開，米勒不受捲入槍擊案影響，所屬的阿拉巴馬大學為分區第1種子，他也獲得該區最佳球員的殊榮，且有很大的機會入選全美第一隊。

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