NBA／就差你一隊！ 史上僅剩巫師未曾單場投進20顆三分球

儘管已經無緣季後賽，馬刺隊今天迎戰魔術隊的比賽單場命中22顆三分球，改寫隊史紀錄，不僅以132：114擊敗魔術，還拋下巫師，讓他們成為聯盟史上唯一單場未曾命中20顆以上三分球的球隊。

在三分球已成為現今NBA主流進攻手段的情況下，單一球隊在一場比賽命中20顆以上的三分球早就不足為奇，不過直到今天賽前，聯盟仍有兩支球隊不曾有過如此紀錄，分別為馬刺與巫師。

馬刺對魔術之戰外線火力全開，全隊三分球出手41次命中22球，共有9人有三分球命中紀錄，麥克德莫（Doug McDermott）、索漢（Jeremy Sochan）、貝茲裘普（Keita Bates-Diop）、柯林斯（Zach Collins）都投進至少3顆三分球，以單場命中22顆三分球改寫馬刺隊史紀錄。

本賽季巫師每場比賽在三分線上出手31.3次，命中11.3球在聯盟排名中段班，已是隊史單季三分球命中數的第二高紀錄。

udn討論區