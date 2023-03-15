NBA／把握有限時間展現投射能力 雷納德與公鹿續簽至季末
長人雷納德（Meyers Leonard）曾因電玩直播時口出歧視猶太人不當言詞，遭聯盟嚴懲，後續又遭遇傷勢，導致他經過2年的時間才復出，和公鹿簽下10天短約。根據消息指出，雷納德第2份10天合約已結束，公鹿決定和他續約至季末。
雷納德在這段時間表現機會其實不多，出賽5場比賽，場均出賽不到7分鐘，留下場均2.8分2.2籃板的成績，不過三分球命中率高達44.4%。
公鹿在交易大限前送走老將伊巴卡（Serge Ibaka），陣中只剩洛佩茲（Brook Lopez）、波提斯（Bobby Portis）2名長人，值得一提的是2人都具備優異的外線投射能力。雷納德正好也擁有此項技能包，可能是他獲得續約的原因。
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