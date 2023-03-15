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NBA／湖人上半場三分雨創紀錄 戴維斯35分率隊輕取鵜鶘

聯合新聞網／ 綜合報導
畢斯利(右2)上半場就射進7記三分球。 美聯社
畢斯利(右2)上半場就射進7記三分球。 美聯社

湖人和鵜鶘賽前同為33勝35敗，今日兩隊正面交鋒，湖人上半場命中15記三分球打破隊史紀錄，並取得35分領先。下半場鵜鶘追回一些分數，湖人仍以123：108收下勝利，賽後與獨行俠、雷霆戰績相同，但比較對戰關係，位居西區第10。

上半場湖人就狂射15記三分球，其中射手畢斯利（Malik Beasley）個人10投7中，攻進21分。球星戴維斯（Anthony Davis）上半場也拿下20分9籃板。反觀鵜鶘首節就陷入15分落後，第二節火力低迷只拿16分，半場打完湖人75：40領先鵜鶘。

雖然湖人下半場外線熄火，但鵜鶘無力弭平落後分差，最終仍不敵湖人。戴維斯全場攻下35分17籃板，畢斯利24分，羅素（D'Angelo Russell）也挹注17分。

鵜鶘的部分，英格倫（Brandon Ingram）22分6籃板6助攻，墨菲（Trey Murphy）和瓊斯（Herbert Jones）皆攻進20分，後衛麥凱倫（C.J. McCollum）三分球10投僅1中，貢獻13分9助攻。

Anthony Davis

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