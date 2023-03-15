NBA／莫蘭特若持續缺陣 恐損失超過3千萬美元
灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期陷入「直播亮槍」風波，遭聯盟調查及球隊禁賽，不確定何時能回歸賽場，這將降低他獲得年度獎項的機會，根據聯盟薪資規定，他還有可能因此損失超過3000萬美元。
灰熊去年休賽季開出5年1億9300萬美元的頂薪合約，與莫蘭特續約，合約內包含「羅斯條款」，若莫蘭特順利入選年度最佳陣容，合約總值將上升至2億3100萬美元。
莫蘭特本季出賽53場，平均拿下27.1分8.2助攻6.0籃板，原先進入年度最佳陣容十拿九穩，不過接下來若持續禁賽，恐因出勤率錯失該獎項，進而損失超過3000萬美元。
根據先前報導指出，莫蘭特目前仍沒回歸時程表，他目前在佛州進行諮商，尋求專業幫助紓解壓力。
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