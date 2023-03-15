NBA／莫蘭特若持續缺陣 恐損失超過3千萬美元

勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）昨日度過了35歲生日，也讓人們不禁好奇迎來生涯後半段的他，在退休前有何心願。近日，柯瑞就向外界透漏，希望可以再回到甲骨文球場（Oracle Arena）打一

2023-03-15 10:33