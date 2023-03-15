NBA／勇士王朝發源地！柯瑞希望退休前回這打球

勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）昨日度過了35歲生日，也讓人們不禁好奇迎來生涯後半段的他，在退休前有何心願。近日，柯瑞就向外界透漏，希望可以再回到甲骨文球場（Oracle Arena）打一次球。

甲骨文球場開設於1966年，並自1971年開始成為勇士主場，也是2007年勇士面對獨行俠隊，上演「老八傳奇」的地方，當時甚至保存著諾維茨基（Dirk Nowitzki）一怒之下在牆壁上槌出的大洞。自2009年入隊後，柯瑞於2014年~2019年幫助隊伍在這座球場取得218勝44負的成績，並連續五年闖入總冠軍賽，期間拿下三座冠軍，建立起勇士王朝。

雖然勇士從2019~2020賽季起搬至大通中心（Chase Center），但柯瑞明顯對甲骨文球場仍有感情。在受訪時，他說：「當然，我們必須回到甲骨文球場，打至少一場球賽，就像一種重溫往日的感覺。」並強調自己與它的連結，「我絕對很愛它，甲骨文球場永遠會是球隊歷史的一部分，也存在我的回憶中。」

事實上，柯瑞的心願很有可能實現，因為甲骨文球場仍矗立在奧克蘭，且球隊回到舊主場比賽的案例時有所聞。以本賽季為例，馬刺隊便曾回到過去使用的阿拉摩球場（Alamodome）比賽，慶祝50年隊慶。

勇士在去年即奪下搬到大通中心後首冠，如今他們以36勝33負，位列西區第五，冀望可以再一次完成二連霸偉業。

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