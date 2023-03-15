NBA／回鍋湖人適應良好 美媒曝羅素想續約

羅素（D'Angelo Russell）重返湖人隊後，不僅提升球隊戰力，個人表現也越來越好。根據消息指出，今年休賽季將成為自由球員的羅素，希望能長留紫金大軍，做為湖人未來的控衛。

羅素被交易回湖人後，出賽6場，平均拿下19.2分6.2助攻4籃板，投籃命中率53.2%，三分球命中率47.2%。他在先前面對暴龍的比賽中拿到28分，幫助球隊取勝，前天對陣尼克的比賽雖然輸球，但繳出本季新高的33分，其中三分球11投6中。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，「羅素希望能獲得機會，他在面對暴龍展現對比賽的影響力，面對尼克的比賽又做到了。他今夏將成為自由球員，想成為湖人未來的控衛。」

湖人近10戰取得7勝3敗，目前以33勝35敗位居西區第9，與鵜鶘、雷霆、爵士等4隊並列，今天則和鵜鶘正面交鋒。

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