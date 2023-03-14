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NBA／熱火險退爵士 史波史特拉勝場數擠進史上前20

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒此戰繳出全能數據。 美聯社
巴特勒此戰繳出全能數據。 美聯社

巴特勒（Jimmy Butler）飆出24分8籃板4助攻4抄截2阻攻的全能數據，搭配赫洛（Tyler Herro）和阿德巴約（Bam Adebayo）在最後時刻拿下關鍵5分，在主場以119比115驚險擊退爵士。

根據統計，這是熱火本季第24次贏得5分或以內的比賽。不過熱火目前仍居東區第7，距離前面的尼克和籃網還有3場勝差，想要追上還得加把勁。

加上這場勝利，史波史特拉（Erik Spoelstra）生涯執教也累積697勝，超越霍爾茲曼（Red Holzman），排名擠進史上第20名，下一個超越目標將是麥克勞德（John MacLeod）的707勝。

史波史特拉在現役教練中的勝場數排名第5，僅次於波波維奇（Gregg Popovich）的1361勝、瑞佛斯（Doc Rivers）的1088勝、卡萊爾（Rick Carlisle）的892勝、麥克米倫（Nate McMillan）的760勝。

史波史特拉也是史上在單一球隊執教勝場數第4多的總教練，排在馬刺的波波維奇（Gregg Popovich）、爵士的史隆（Jerry Sloan）、塞爾蒂克的奧拜克 （Red Auerbach）之後。

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