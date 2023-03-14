NBA／感激洛培茲兩肋插刀 安戴托昆波：會幫他付罰款
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傷癒回歸就在面對國王一戰中豪取46分，帶領公鹿搶下客場勝利。
本季安戴托昆波已經累積6次至少拿到45分10籃板，自2016-17年的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以來，單季完成此數據最多次的球員；此外，安戴托昆波本季累積11次至少拿到40分10籃板，先前他完成MVP連霸的兩個賽季也才8次有此表現。
此外，安戴托昆波本季有5場比賽在禁區得分達30分，在最近25年來只僅次於歐尼爾（Shaquille O'Neal）。
賽後，安戴托昆波也發推特表示：「我只是想盡自己的一份力量，幫助球隊變得更出色。」
這場比賽除了安戴托昆波、米道頓（Khris Middleton）的強勢發揮外，洛培茲（Brook Lopez）和萊爾斯（Trey Lyles）的衝突也成了比賽一段意外插曲。洛培茲當時為了捍衛隊友安戴托昆波，進而和萊爾斯鬥毆，兩人都被驅逐出場。
談起這段過程，安戴托昆波透露自己當時其實沒有感覺到萊爾斯推了他一把。「後來我看到洛培茲特別生氣，他一般不會這樣。他當時對著萊爾斯大吼，我才意識到原來我被推了。」
對於洛培茲兩肋插刀出面捍衛自己，安戴托昆波也表達感激之意。「很感謝他挺我，不論場上還是場下，他就是我一輩子的好兄弟。我跟他說了，我一定會幫他付技術犯規的罰款。」
安戴托昆波說：「我通常在場上不會太在意這些事情，有些人會把我的善意當做軟弱，但我的隊友會支持我，我對此非常感激。」
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