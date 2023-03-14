NBA／裁判幫執行勇士擋拆戰術？波爾三分空檔順利命中

太陽隊今天作客勇士隊主場，在第四節出現詭異畫面，裁判意外替勇士執行一次「擋拆戰術」，讓太陽控衛保羅（Chris Paul）相當不滿。

比賽時間剩7：39秒時，雙方進行跳球，裁判發完球後竟愣在原地，勇士後衛波爾（Jordan Poole）接獲隊友傳球，保羅被裁判擋住撲防路線，儘管保羅做出手勢請裁判離開，仍為時已晚，讓波爾穩穩命中空檔三分球。

Chris Paul yells "get out the way!" at ref Josh Tiven after Tiven stands in the way and stops him from closing out on Jordan Poole pic.twitter.com/dBmobRabLn — Cage (@ridiculouscage) 2023年3月14日

本場比賽還出現另一段插曲，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）面對保羅的防守完成三分打，隨後對保羅說：「這已經不是2014年了。」

Steph Curry to Chris Paul: "This ain't 2014 no more." 👀



pic.twitter.com/RWLx63TScq — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年3月14日

保羅賽後受訪時表示，「我不知道2014年發生什麼事。」記者隨後提醒保羅2014年曾率領快艇淘汰勇士，保羅則回：「我真的不記得了，你們去問他（柯瑞）吧。」

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