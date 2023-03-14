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NBA／布朗飆賽季新高43分 泰托姆關鍵失手不敵墊底火箭

中央社／ 綜合外電報導
布朗(中)43分創本季新高仍無力回天。 美聯社
布朗(中)43分創本季新高仍無力回天。 美聯社

波士頓塞爾蒂克隊的「鐵面人」布朗（Jaylen Brown）今天轟下個人本季新高43分，但球隊仍以109比111敗給西區戰績最差的休士頓火箭。

東區排名第2的塞爾蒂克試圖縮小與龍頭密爾瓦基公鹿之間的差距，今天對上西區成績居末的火箭，原本該是「進補」的大好機會，但在這場15次互換領先位置的激烈競爭中，塞爾蒂克被得分多點開花的火箭潑了桶冷水。

火箭此役5人得分達兩位數，以格林（Jalen Green）拿下28分最高，史密斯（Jabari Smith Jr.）有24分11籃板的雙十成績，馬丁（Kenyon Martin Jr.）也攻下20分，波特（Kevin Porter Jr.）則有14分、13助攻、6籃板進帳。

塞爾蒂克方面，除了布朗以外，泰托姆（Jayson Tatum）也進帳22分，但他三分線外10次出手只命中2球，並且執行最後一擊突破失手，不僅沒嘗試利用三分終結也失去追平比分機會；從板凳出發的布洛格登（Malcolm Brogdon）則貢獻了20分。

塞爾蒂克原本有機會將比賽逼進延長，但泰托姆最後一擊失手，火箭在掌握籃板後收下勝利。

塞爾蒂克輸掉這場比賽後，在例行賽剩下13場的情況下，落後東區排名第1的公鹿兩場勝差。

已經提前確定與季後賽無緣的火箭，目前戰績16勝52敗，勝場數與東區墊底的底特律活塞相同，但勝率2成35略優於活塞的2成32。

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