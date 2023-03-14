NBA／安戴托昆波回歸爆砍46分 公鹿對戰國王14連勝

因傷缺席3場比賽的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在今天作客沙加緬度的硬仗中強勢回歸，全場28投19中狂轟46分12籃板4助攻，搭配米道頓（Khris Middleton）飆出傷癒後新高31分外加9助攻，洛培茲（Brook Lopez）補上23分8籃板4助攻3阻攻，公鹿歷經苦戰後才在第四節擊潰國王防線，以133比124搶下勝利。

公鹿斬斷國王近期的3連勝，同時也締造對戰國王14連勝紀錄。

46 POINTS on 18-26 shooting for @Giannis_An34 in the Bucks win!



Dominant.

Just dominant. pic.twitter.com/kaQKhFygwm — NBA (@NBA) 2023年3月14日

兩隊前三節打得十分接近，公鹿靠著安戴托昆波獨拿40分，取得3分領先；第四節初米道頓和洛培茲連拿6分，幫助公鹿拉開6分差；隨後赫爾特（Kevin Huerter）砍下8分，一舉超前。米道頓外線發揮，帶動公鹿一波21比8的攻勢，加上洛培茲的三分球，公鹿從而拉開差距。

比賽結束前還出現一段插曲，洛培茲為了幫安戴托昆波出氣和萊爾斯（Trey Lyles）爆發衝突，雙雙都被趕出場，不過這起風波並沒有影響到雙方勝負結果。

在第四節中，公鹿團隊21次出手只有6球失手，還轟進6記三分球，展現內外兼備的恐怖火力。其中洛培茲和米道頓就聯手拿下25分，即便福克斯（De'Aaron Fox）和赫爾特合力飆進30分也無濟於事。

福克斯此戰拿下全隊最高35分，赫爾特砍下8顆三分球，進帳28分；沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出23 分17籃板15助攻的全方位數據，這是他本季第10次大三元。沙波尼斯今年賽季累積54次雙十，領先全聯盟。

The offensive excellence in the 2nd half of Bucks/Kings was something special.



4 players had 20+ in the half!@Khris22m: 26 PTS on 8-11 shooting@Giannis_An34: 25 PTS (46 in game)@swipathefox: 24 PTS (35 in game)@KevinHuerter: 20 PTS on 6-8 from deep pic.twitter.com/H8gTqfCCqx — NBA (@NBA) 2023年3月14日

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