NBA／為「字母哥」和對手鬥毆 洛培茲力挺兄弟：我會保護你
公鹿隊今天客場踢館國王隊，在戰局大勢底定，比賽時間剩15.4秒的情況下，爆發肢體衝突。公鹿中鋒洛佩茲（Brook Lopez）與國王前鋒萊爾斯（Trey Lyles）在言語交鋒後，兩人扭打成一團，事後雙方皆被驅逐出場。
根據重播畫面顯示，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）輕鬆運球準備結束比賽，萊爾斯卻突然從背後推一把，一旁的洛佩茲暴怒衝上前找萊爾斯理論。萊爾斯隨後出手「巴臉」，加劇衝突，雙方互掐脖子，扭打成一團。
Brook Lopez and Trey Lyles both got ejected after wild scuffle 😳 pic.twitter.com/OmzV0BwtfK— Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年3月14日
洛佩茲被打到眼角流血，還對著安戴托昆波大喊，「我會保護你！我不會讓他對你幹那種事！」
Brook Lopez to Giannis:— Tony Clements (@TonyCMKE) 2023年3月14日
“Got your back! I’m not gonna let him do that shit to you!”
Build him a statue#Bucks #FearTheDeer pic.twitter.com/3bmZDEWs6L
賽後公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）表示：「這件事很遺憾，我覺得這像一場重量級拳擊比賽，門票真的物超所值。」
「我想上場保護我的隊友們，」洛佩茲強調自己捍衛隊友的決心，不過他也稱讚國王主場氣氛很棒。「這樣的比賽氛圍真的很有趣。國王有很棒的球迷們，他們這個賽季打得很好。在他們主場你會聽到鈴鐺之類的聲音。這裡的氣氛真的很有趣。」
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