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NBA／莫蘭特尋求諮商 回歸沒時程表灰熊照贏獨行俠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
風波不斷的莫蘭特仍處於禁賽之中。 美聯社
風波不斷的莫蘭特仍處於禁賽之中。 美聯社

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）5日在直播中亮出手槍，脫序行為先遭灰熊隊禁賽2場，之後3場也持續缺陣，目前仍沒回歸時程表，不過有消息來源告訴美國ESPN，莫蘭特已在佛州進行諮商，尋求專業幫助紓解壓力。

灰熊月初敗給金塊隊的隔天凌晨，莫蘭特在夜店進行直播，上半身打赤膊的他隨著音樂搖擺，手中還拿著一把槍，「亮槍」引發軒然大波。除聯盟啟動調查、灰熊宣布莫蘭特禁賽，他也發表聲明道歉，表示自己要學習更好方式來和壓力共處，諮商成為他改變狀態的方式。

缺少莫蘭特的灰熊雖連吞2敗，但接續連戰皆捷，包括今天以104：88擊敗後場球星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）都缺陣的獨行俠隊，已收下3連勝。

灰熊下一戰將是16日出戰熱火隊，球團已宣布莫蘭特至少會缺席到這場比賽，且何時回歸仍沒確切時間表。

今天攻下灰熊最高23分的貝恩（Desmond Bane）透露，莫蘭特事件發生後，球隊當然進行過內部討論，他說：「我們知道角色會有所不同，之前可能沒機會的夥伴也會得到機會，他們整年的做好準備了。」

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