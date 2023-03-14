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NBA／湯普森對戰太陽火力放送 上半場狂轟8顆三分球
前一場在自家靠著柯瑞（Stephen Curry）的爆發，勇士得以在延長賽艱辛擊敗聯盟龍頭公鹿，今天又在主場準備迎戰另一個強敵太陽。
湯普森（Klay Thompson）上半場火力全開，上場17分鐘18投12中，包括轟進8顆三分球，狂飆33分。
Klay has this way of making the hoop look as wide as the Bay.— NBA (@NBA) 2023年3月14日
💦 33 PTS
💦 8 3PM
💦 12-18 FGM
Not bad for a first half on ESPN. pic.twitter.com/6O90agThKC
勇士上半場火力四射，柯瑞也是三分球3投全中，補上15分，兩人的總得分只比太陽少10分，勇士取得75比58的大幅領先。
湯普森也是本季除了里拉德（Damian Lillard）外，另一位能夠多次在半場砍進至少8顆三分球的球員。湯普森本季曾在對雷霆和火箭各轟進12顆三分球，另外還有2場命中10顆三分球。
湯普森曾在2018年對公牛一戰，只花三節就砍進14顆三分球，創下聯盟單場最多三分球紀錄。
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