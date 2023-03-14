NBA／威斯曼近4戰數據爆發 活塞主帥：天空才是他極限

被勇士放棄的昔日榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman），在今天對殘缺溜馬先發上場24分鐘，15投8中攻下18分14籃板3阻攻，寫下加盟活塞後的第3次雙十表現，幫助球隊以117比97大勝。

活塞結束11連敗，也是威斯曼加盟後的首勝。根據統計，威斯曼加入的11場比賽已經有8場得分雙位數，近4戰更是場均得到17.8分10.3籃板，展現自己的絕佳天賦。

「一旦讓他熟悉了比賽節奏和模式，天空才是他的極限。我想這也是勇士不想讓他離開的原因。」活塞總教練凱西（Dwane Casey）賽後稱讚威斯曼。

除了威斯曼外，麥葛魯德（Rodney McGruder）獲得18分5籃板，奧莫魯伊（Eugene Omoruyi）17分；老將喬瑟夫（Cory Joseph）則是攻下全場最高22分。

「從比賽一開始我們就保持高度專注，顯然11連敗會讓我們陷入這樣的情緒之中。我們今天團結在一起，打得非常非常努力，共同贏下了比賽。」喬瑟夫說。

「儘管我們戰績不佳，但我們的球迷一整季都在支持著我們。」

溜馬面臨嚴重傷兵問題，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、透納（Myles Turner）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）都無法出賽，導致球隊進攻難以延續。

#Pistons snap their 11-game losing streak on #Pistons313Day 🗣️ A nice solid win, finally! James Wiseman 18 pts 14 reb💪 #SportsGambling #sportsbettingpicks #sportsbet #NBA

RJ finds Jalen for the easy dunk! pic.twitter.com/dmj6SuoK2I — sporthub (@cosmoshub_bets) 2023年3月14日

udn討論區