NBA／不只會飛！墨菲9記三分彈射垮拓荒者

鵜鶘隊二年級生墨菲(Trey Murphy III)去年還是板凳小將,今年不但成為球隊先發,今天更打出代表作,面對當家球星里拉德(Damian Lillard)缺陣的拓荒者隊,墨菲狂轟9記三分球在內的41分,助隊以127:110奪勝,自家教頭格林(Willie Green)也大呼墨菲表現「不可思議」。

格林盛讚墨菲的的好表現,「他有很不可思議的一年,我很以他為榮。」

上月參加全明星賽灌籃大賽的墨菲,今天除了外線狂飆也大秀彈跳力,最後更秀出一技雙手反扣,讓球迷歡聲雷動。

「我的比賽很多元,我可以用很多方式去得分,所以我想用扣籃來做結束是很酷的事情。」轟下生涯新高的墨菲說。

2 threes in his name, and a lot more in his game!



9 triples for Trey Murphy III tonight. 🔥 pic.twitter.com/I3F6bEE32u