NBA／不只會飛！墨菲9記三分彈射垮拓荒者

鵜鶘隊二年級生墨菲（Trey Murphy III）去年還是板凳小將，今年不但成為球隊先發，今天更打出代表作，面對當家球星里拉德（Damian Lillard）缺陣的拓荒者隊，墨菲狂轟9記三分球在內的41分，助隊以127：110奪勝，自家教頭格林（Willie Green）也大呼墨菲表現「不可思議」。

格林盛讚墨菲的的好表現，「他有很不可思議的一年，我很以他為榮。」

上月參加全明星賽灌籃大賽的墨菲，今天除了外線狂飆也大秀彈跳力，最後更秀出一技雙手反扣，讓球迷歡聲雷動。

「我的比賽很多元，我可以用很多方式去得分，所以我想用扣籃來做結束是很酷的事情。」轟下生涯新高的墨菲說。

2 threes in his name, and a lot more in his game!



9 triples for Trey Murphy III tonight. 🔥 pic.twitter.com/I3F6bEE32u — NBA (@NBA) March 13, 2023

麥凱倫（C.J. McCollum）今天也貢獻22分、11助攻，包括8投4中的三分球，加上14投9中的墨菲，讓團隊外線命中率40投19中，命中率達4成75，連拓荒者教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）也肯定對手表現。

「我們沒有去好好挑戰他。」畢拉普斯自評，自家團隊打得不夠積極，也沒能即時調整，這也是身為教練面臨的課題和挑戰。

墨菲上半場就轟進5記三分球在內的25分，率鵜鶘拉出大幅領先，一甩昨天敗給雷霆隊的陰霾，墨菲說：「我當然覺得我們有很棒的回憶，我們今天掌握了節奏。」

格林也說，球隊還有些不穩定，但今天戰術和細節都執行得非常好，「當我們打出這樣內容就會很有趣。」

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