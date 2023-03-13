NBA／第四節遭馬龍主帥冷凍 波特不滿提出質疑

全聯盟主場戰績最好的金塊在自家以2分之差不敵籃網，苦吞3連敗。輸球之餘，陣中主力鋒線波特（Michael Porter Jr.）賽後還針對總教練馬龍（Michael Malone）的調度提出質疑。

波特在這場比賽前三節12投9中拿到23分，和約柯奇並列全隊最高；然而他在第四節卻是遭到「冷藏」，一直到比賽剩下23秒才回歸。最後金塊還是無力回天。

「他（馬龍）整個第四節都把我放在板凳上，還剩20秒左右才換我上場，所以，我不可能馬上就能找到節奏。」波特表示。

對於波特本人的質疑，馬龍也有所解釋。「波特上半場打得非常好，但第三節大家的表現特別差，不僅是波特，每個人都一樣。在球隊落後的時候，布勞恩（Christian Braun）展現十足拚勁，我們需要這種拼勁。所以我就讓他繼續留在場上。」

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