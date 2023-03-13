NBA／第四節遭馬龍主帥冷凍 波特不滿提出質疑
全聯盟主場戰績最好的金塊在自家以2分之差不敵籃網，苦吞3連敗。輸球之餘，陣中主力鋒線波特（Michael Porter Jr.）賽後還針對總教練馬龍（Michael Malone）的調度提出質疑。
波特在這場比賽前三節12投9中拿到23分，和約柯奇並列全隊最高；然而他在第四節卻是遭到「冷藏」，一直到比賽剩下23秒才回歸。最後金塊還是無力回天。
「他（馬龍）整個第四節都把我放在板凳上，還剩20秒左右才換我上場，所以，我不可能馬上就能找到節奏。」波特表示。
對於波特本人的質疑，馬龍也有所解釋。「波特上半場打得非常好，但第三節大家的表現特別差，不僅是波特，每個人都一樣。在球隊落後的時候，布勞恩（Christian Braun）展現十足拚勁，我們需要這種拼勁。所以我就讓他繼續留在場上。」
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言