NBA／湖人第四節乏力中止連勝 戴維斯：輸球責任在我
先前屢屢在比賽後段演出逆轉秀的湖人，今天面對尼克卻是在第四節完全當機，進攻難以開展，加上外線毫無建樹，最終以4分之差落敗，結束3連勝；除此之外，球隊排名也再次跌出西區10名之外。
前一場得分個位數的戴維斯（Anthony Davis），此役還是沒有太多表現，18投8中得到17分16籃板4助攻2抄截，這是他本季第2次連兩場得分低於20分。賽後，戴維斯主動攬下輸球責任，並且誓言觸底反彈。
「是我的責任，我打得很糟糕。我沒有找到投籃節奏，包括很多出手、罰球、上籃、處理球權等這些都沒有做好。大家都完成了自己的任務，我沒有做好自己該做的工作。」戴維斯說。
湖人在先前11場比賽中取得8勝，這讓他們從西區第13一路衝到第9，全新陣容的攻守風格讓球隊點燃搶進季後賽的雄心壯志。
戴維斯表示連勝中止不會對球隊既定目標造成影響。「這只是一場比賽。我們最近一直打得很出色，我知道這會延續下去，重新找回之前的表現。」
對於戴維斯攬下失利責任，施羅德認為這不會是只有一個人的問題而，是每個人都有責任。「我們是一個團隊，輸球的話跟所有人都有關，贏球也是如此。我們無法去控制投籃會不會進，不過在防守端，他依然做得很棒，即便是下半場面對藍道亦是如此。」
Former Lakers teammates are DUELING on ESPN!— NBA (@NBA) 2023年3月13日
25 for Randle.
23 for Russell.
You don't wanna miss this 2nd half 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/0QjvhuB2RD
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