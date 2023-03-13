拔河／中華女子代表隊奪世界冠軍 教練負傷坐輪椅賽場相陪

中華女子代表隊在北愛爾蘭參加「2023年世界室內拔河錦標賽」，在當地時間3月10日奪得女子500公斤組冠軍，成為台灣之光，連總統蔡英文在獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手的優異表現。景美女中表示，就連過年期間也師生齊心全力投入練習，其中車禍受傷的教練郭昇，雖然行動不便，但還坐著輪椅從學生練習期間，一路陪同至北愛爾蘭的賽場上。

「2023年世界室內拔河錦標賽」所有賽程結束，由台北市景美女中、師範大學拔河隊組成的中華女子代表隊，奪下室內拔河公開賽女子500公斤級冠軍、錦標賽女子500公斤級冠軍、混合580公斤級季軍。

景美女中表示，中華女子代表隊，今年3月再度披上戰袍，於3月4日晚上啟程前往北愛爾蘭參加「2023年世界盃室內拔河錦標賽」。此次代表隊由景美校長周寤竹率隊，以及景美女中拔河隊教練郭昇、老師吳念芝、隊員賴亭諭、林夢筑、田嘉欣、李勻錡、呂宜家、邱思瑄、柯雯綝、李怡謹、田嘉蓉等9人，經過4天賽事，奪得佳績。

回首訓練的過程，景美女中表示，景美師大聯隊面對接連不斷的密集苦練，隊員們即使手掌新舊傷口滲血，依舊忍痛負傷應戰，比賽過程中選手們表現優異，整齊的動作、一致的口號，團隊默契極佳，可見平日訓練的紮實，此次為參加世界盃室內拔河錦標賽，全力備戰，過年期間也全力投入，師生齊心達成目標，為國爭光，其中車禍受傷的教練郭昇，雖行動不便，坐著輪椅，仍是全隊的核心，更是賽場上最激勵大家的動力。

車禍受傷的教練郭昇，雖然行動不便，但還坐著輪椅從學生練習期間，一路陪同至北愛爾蘭的賽場上。 拔河協會提供

車禍受傷的教練郭昇，雖然行動不便，但還坐著輪椅從學生練習期間，一路陪同至北愛爾蘭的賽場上。 拔河協會提供

車禍受傷的教練郭昇，雖然行動不便，但還坐著輪椅從學生練習期間，一路陪同至北愛爾蘭的賽場上。 拔河協會提供

中華女子代表隊是由台北市景美女中、師範大學拔河隊組成。圖／景美女中提供

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