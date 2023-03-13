NBA／安比德飆分、哈登狂助攻 瑞佛斯讚雙星提升團隊

安比德（Joel Embiid）延續火熱狀態，連續6場突破30分，坐穩聯盟得分王寶座，而他能夠持續攻城掠地，哈登（James Harden）的助攻傳球絕對是功不可沒。

進入3月的哈登儼然成了超級助攻王，6場比賽場均助攻達到11.6次，其中4場超過雙位數，對溜馬一戰還送出20次助攻。在他的帶動之下，76人在5連勝期間平均可以砍進125.8分，遠高於賽季平均值。

在費城雙星的強勢發揮之下，76人近期殺出一波5連勝，繼續進逼排名在前的塞爾蒂克和公鹿。

「安比德和哈登正在做的事情就是要讓球隊變得更好；與此同時，他們兩人也上演出色的個人表現。能夠兼顧團隊和個人，並且讓身邊的隊友往上提升。這就是他們的獨門秘訣，很多人只是獨善其身，卻無法幫助球隊贏球。」76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）盛讚了陣中兩大核心戰將。

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