NBA／約柯奇超級大三元金塊仍連敗 主帥：防守像紙糊

前一場被馬刺打破大三元不敗傳說的約柯奇（Nikola Jokic），今天面對籃網雖然狂飆35分20籃板11助攻2抄截2阻攻的驚人數據，達成本季第27次大三元，生涯累積103次。然而金塊最後仍是以120比122敗給籃網，苦吞3連敗。

上半場猶取得8分領先的金塊，沒想到第三節進攻完全當機，團隊命中率僅26.3%，被籃網殺出37比18的猛烈攻勢，反倒陷入兩位數比分落後的深淵。金塊末節在約柯奇的帶領下展開追擊，不過隨著他三分出手未中，金塊無緣逆轉戰局。

「我當時把波特（Michael Porter Jr.）和葛登（Aaron Gordon）叫過來，但我其實沒說什麼。我只想讓籃網覺得我們正在調整最後一波進攻的戰術配置。」約柯奇賽後談到自己的最後一擊。

根據統計，約柯奇生涯累積3次至少拿到35分20籃板10助攻，與貝勒（Elgin Baylor）並列史上第2，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的11次。而這也是約柯奇本季第2次有如此數據表現，堪稱近40年來第一人。

原本在西區一路獨走的金塊，先前15場比賽豪取12勝，眼看就要順順搶下西區龍頭，甚至劍指全聯盟戰績第一，沒想到面對公牛、馬刺和籃網卻是連吞3敗，這是他們今年賽季第2次出現3連敗。

「有時候就是會這樣，可能我們球迷還不太習慣看到這樣的連敗出現。」總教練馬龍（Michael Malone）說。馬龍也點出球隊這幾場比賽的問題，「這3場比賽我們的防守好像紙糊的一樣。」

對於如何讓球隊擺脫連敗陰霾，馬龍提到：「找回自己的風格。如果想要回到贏球的節奏，必須要先想想我們之前是如何成功的。我們優先做好防守、籃板保護和戰術執行這些事情。」

籃網陣中共7人得分雙位數，布里吉斯（Mikal Bridges）拿到25分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）20分6籃板5助攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）15分16助攻6籃板；金塊方面，除了約柯奇，波特得到23分，穆雷（Jamal Murray）第四節完全沒上，最後得到16分。

Spencer Dinwiddie dished out a career-best 16 DIMES in the @BrooklynNets gritty road W! pic.twitter.com/ln8ww1Oc1p — NBA (@NBA) 2023年3月12日

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