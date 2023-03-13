快訊

日本諾貝爾文學獎巨匠大江健三郎過世 享壽88歲

經典賽／澳洲扳倒捷克首闖8強 南韓確定連續3屆一輪遊

經典賽／墨西哥梅內塞斯雙響砲 衛冕軍美國爆冷慘敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／紙醉金迷！莫蘭特脫衣舞店照片流出 鈔票灑滿包廂

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特持槍風波持續衝擊灰熊團隊。 路透社
莫蘭特持槍風波持續衝擊灰熊團隊。 路透社

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期因直播「亮槍」引發軒然大波，也遭聯盟調查。《紐約郵報》近日再爆料，莫蘭特直播地點為丹佛一家脫衣舞俱樂部，他在店內消費至少50000美金，鈔票灑滿整間包廂。

事發在3月2日晚上，莫蘭特在貴賓室內，一名脫衣舞女郎跨坐在他的大腿上，房間地板則灑滿美金，該名脫衣舞孃表示：「房間裡都是錢，我花很多時間才數完小費。」

3月4日灰熊客場輸給金塊後，莫蘭特再次造訪該俱樂部。俱樂部員工表示：「莫蘭特和朋友從後門溜進貴賓室，花費至少900美元，預訂3小時的VIP包廂，他想在那裡開派對，想要一些女性參加，當天的音樂非常有『幫派』風格。」

俱樂部老闆也稱讚莫蘭特：「他很有禮貌，很貼心，他沒有喝酒。常有金塊隊和野馬隊（NFL）的球員上門，並向女孩們毛手毛腳，但莫蘭特不會。」

不過當晚參加派對的脫衣舞孃在受訪時透露，「莫蘭特當晚掏出槍時，房間內的人都嚇壞了。」

Ja Morant

相關新聞

NBA／紙醉金迷！莫蘭特脫衣舞店照片流出 鈔票灑滿包廂

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期因直播「亮槍」引發軒然大波，也遭聯盟調查。《紐約郵報》近日再爆料，莫蘭特直播地點為丹佛一家脫衣舞俱樂部，他在店內消費至少50000美金，鈔票灑滿整間包廂。

NBA／巴瑞特第四節大爆發 聯手藍道斬斷湖人3連勝

前一次在紐約交手於延長賽飲恨的尼克，今年前往洛城作客，在雙方都有主力傷兵的情況下，前三節可說是殺得難分難解。 但進入第四節後，巴瑞特（RJ Barrett）突然發飆，一人獨拿13分，幫助球隊一口

NBA／3月飆分秀無法擋 安比德：身體感覺非常棒

狀態持續加溫的76人當家中鋒安比德（Joel Embiid），今天僅打了三節比賽就以21投12中外佳12罰10中的高效率，攻下34分8籃板4助攻4阻攻，搭配哈登（James Harden）的助攻串聯，

T1聯盟／英熊新外援塔碧正式報到 處女秀對決「魔獸」霍華德

T1聯盟上周公告各隊本季最終名單，台啤英熊隊洋將陣容就出現曾效力PLG新竹街口攻城獅隊的塔壁（Hasheem Thabe...

NBA／約柯奇超級大三元金塊仍連敗 主帥：防守像紙糊

前一場被馬刺打破大三元不敗傳說的約柯奇（Nikola Jokic），今天面對籃網雖然狂飆35分20籃板11助攻2抄截2阻攻的驚人數據，達成本季第27次大三元，生涯累積103次。然而金塊最後仍是以120

NBA／獨行俠拉警報 唐西奇缺席、厄文出賽成疑

獨行俠隊雖組成唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）後場雙星，但想合體出賽卻一波三折，唐西奇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦