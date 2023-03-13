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NBA／獨行俠拉警報 唐西奇缺席、厄文出賽成疑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
厄文(左)和唐西奇雙雙因傷所困。 美聯社
厄文(左)和唐西奇雙雙因傷所困。 美聯社

獨行俠隊雖組成唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）後場雙星，但想合體出賽卻一波三折，唐西奇因左腿拉傷，明天出戰灰熊隊的比賽再度缺席，厄文也有右腿痠痛現象，明天能否上陣還是未知數。

獨行俠昨天客場出戰灰熊，唐西奇和厄文就雙雙缺陣，最終球隊以108：112吞敗，戰績來到34勝34敗，勝率掉到剛好5成，目前西區排名第8。就獨行俠目前排名，雖還有附加賽可搶季後賽門票，但例行賽只剩14場，在西區目前第6到第12名勝差只有2場下，狀況仍難說。

唐西奇台灣時間上周四碰鵜鶘隊的第三節拉傷左腿，但他也透露早在上月就已受腿傷困擾。唐西奇的腿傷經MRI檢查沒結構傷害，消息來源告訴美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），只要唐西奇不適緩解就能回歸。

獨行俠教頭基德（Jason Kidd）表示，球團會每天評估唐西奇的狀況。

厄文昨天是在開賽前90分鐘才確定缺席，他表示最初感到痠痛是在上周碰鵜鶘出賽41分鐘後，基德昨天賽後表示，感到痠痛就是個狀況，回到達拉斯後會再觀察，希望厄文不會缺陣太久。

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