NBA／3月飆分秀無法擋 安比德：身體感覺非常棒

狀態持續加溫的76人當家中鋒安比德（Joel Embiid），今天僅打了三節比賽就以21投12中外佳12罰10中的高效率，攻下34分8籃板4助攻4阻攻，搭配哈登（James Harden）的助攻串聯，以及板凳群的強勢發揮，76人在第四節將比分一口氣拉開到25分差，最終在主場以112比93輕取巫師，笑納5連勝。

「我喜歡三節打卡下班的感覺，」安比德賽後表示，「當你不用在第四節出賽時，這通常意味著有好事發生。我們在一開賽就打出優異表現，你必須要為球隊每一個人的發揮獻上讚美。」

進入3月之後，安比德的狀態可說是相當火燙，連續6場比賽拿到至少30分，其中更有4場超過35分，目前在得分王寶座上持續領先，有機會完成連霸。

Embiid, 76ers keep on rolling!



🔔 34 PTS for @JoelEmbiid in 3 quarters

🔔 8 REB, 4 AST, 4 BLK

🔔 5-straight wins for @sixers pic.twitter.com/IBv4CY9Ejq — NBA (@NBA) 2023年3月13日

「在明星賽過後，我的身體感覺一直維持得很好。我對球隊和我自己在防守端的表現十分滿意，這有助於我們為即將來臨的季後賽做好準備。」安比德說。76人目前已經坐穩了東區第3席次，距離前面的塞爾蒂克還有1.5場勝差，有機會往上爭取更好的種子排序。

「我現在很健康，這很重要。對我來說，眼前就是要把自己的比賽提升到另一個層級。我會為季後賽做好準備，變得更加強大。」安比德說。

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