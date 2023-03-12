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NBA／柯瑞賞哈勒戴關鍵火鍋 柯爾：彈跳力令人印象深刻

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士當家球星柯瑞。 美聯社
勇士當家球星柯瑞。 美聯社

勇士回到主場面對聯盟龍頭公鹿，柯瑞（Stephen Curry）在第四節剩下18秒時砍進追平三分球，且在哈勒戴（Jrue Holiday）執行最後一擊時，還賞了他一記重要阻攻，迫使比賽進入延長。

落後8分的勇士在一分多鐘的時間內死裡逃生，之後柯瑞又在延長賽獨拿9分，幾乎是以一己之力率隊止敗。

賽後談到封蓋哈勒戴的關鍵阻攻，柯瑞表示：「對我來說，能在關鍵時刻投進球並且找到在防守端做出貢獻的機會，這有助於我們全隊提升士氣。那次阻攻讓我在休息室得到的讚美聲比今晚任何投籃都還要多。」

總教練柯爾（Steve Kerr）同樣稱讚柯瑞不可思議的表現。「他在籃下展現出彈跳力，令人印象深刻。在對面全聯盟最好防守球員之一的情況下，柯瑞依然有非常出色的發揮。」

勇士艱辛結束3連敗，目前暫居西區第6，落後快艇0.5場勝差，也領先後面的灰狼1場勝差。

「考量到我們本季目前的處境，每件事情都會和我們的情況息息相關，我們需要勝利。」柯瑞說。

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