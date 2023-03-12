NBA／力挽狂瀾隻手滅公鹿 柯瑞：感覺很久沒贏延長賽

在勇士戰績搖搖欲墜的時刻，柯瑞（Stephen Curry）如同他在上季總冠軍所辦驗的救世主角色，再次挺身拯救全隊！

柯瑞在第四節後段和延長賽期間外線連發，隻手狂轟20分，帶領勇士克服一度落後8分的劣勢，進而在延長賽力壓對手，結束近期3連敗窘境。

這場比賽柯瑞奮戰43分鐘，攻下36分6籃板4助攻，總算是拿下傷癒復出之後的首勝，也幫助勇士重新回到西區前6名席次。

CHEF CURRY SHOWED OUT 👨‍🍳



36 PTS

6 REB

4 AST

2 STL

6 3PM

53.2 FPTS @warriors get the W. #DubNation pic.twitter.com/4XNXgB70Bg — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年3月12日

「我感覺還不錯，只不過年紀有點大了，」柯瑞說，「今晚比賽有點像季後賽的氛圍，雖然安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）沒有上場，但我們一直在尋找正確的贏球方法。必須要打出像今天最後這樣的表現和執行力，我們從落後中扳回來，我們好像也很久沒有在延長賽贏球了。」

在這場勝利之前，勇士在最近16次延長賽中僅獲得2勝14敗。

被問到延長賽的表現，柯瑞表示：「我就是打得更聰明一點。我想我們只出現一兩次失誤，創造一些可以輕鬆得分的機會；即使沒有得分，我們也能仰賴防守。最後時刻的陣容有可能是我們防守最好的組合。這是很棒的一場勝利。」

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