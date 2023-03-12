快訊

經典賽／中華隊輸古巴無緣晉級 恰恰給擁抱、張育成難過落淚

經典賽／「晚接午」賽程多位球員出狀況 餅總：很煎熬

獨／軍校生動員後的軍事任務 國防部：立即授軍階參戰

NBA／弟弟經典賽首打席轟全壘打 湯普森讚：太棒了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森兄弟各自在不同職業運動領域發展。 路透社
湯普森兄弟各自在不同職業運動領域發展。 路透社

NBA球星湯普森（Klay Thompson）的弟弟T.湯普森（Trayce Thompson），本屆經典賽因父親出身英屬地巴哈馬，決定披上英國隊戰袍出征。在首戰面對豪華陣容的美國隊之前，T.湯普森更是表示非常期待對決。

儘管英國最終是以2比6敗給美國，但T.湯普森在首打席就轟出全壘打，還被隊友戴上皇冠並披上披風，直接加冕為「國王」。根據記者蘭絲（Sarah Langs）的消息，T.湯普森還成為經典賽史上第11位生涯首次打擊即開轟的球員。

在弟弟和美國隊交手的同時，湯普森也協助勇士在延長賽力退強敵公鹿，湯普森這場比賽命中4記三分球得到22分。

賽後湯普森自然也被問到弟弟轟出全壘打的事情，他表示自己是在中場休息時看了他打出全壘打的畫面。「這真是太棒了。能看到他參加世界棒球經典賽感覺真的很特別。我知道他能夠在道奇打出一個出色的賽季。」湯普森說。

湯普森之後還在自己的IG限時動態放上弟弟轟出全壘打的影片。

相關新聞

NBA／勇士深陷困境！傳維金斯不保證例行賽能回歸

勇士攻守悍將維金斯（Andrew Wiggins）由於個人因素已經連續缺席11場比賽，對於近況低迷的勇士來說，最艱難情況莫過於，維金斯很可能到賽季結束前都無法回歸。 柯爾在接受採訪時透露：「我們

NBA／柯瑞主宰戰局瘋狂飆分 率勇士延長賽險勝公鹿

在客場慘澹吞下3連敗的勇士，雖然在人手短缺的困境下看似搖搖欲墜，但只要他們回到無堅不摧的大通中心（Chase Center），彷彿能量充沛又變身8年4冠的強勢衛冕軍模樣。 勇士和公鹿上演前後任總

NBA／國王末節猛攻斷太陽連勝 17年來首度單季40勝

國王與太陽上演「太平洋龍頭之爭」，雙方在第四節剩下3分39秒時還戰成平手，但國王在沙波尼斯（Domantas Sabonis）帶動下殺出一波13比4的猛烈攻勢，一口氣擊潰對手。最終以128比119拿下

NBA／弟弟經典賽首打席轟全壘打 湯普森讚：太棒了

NBA球星湯普森（Klay Thompson）的弟弟T.湯普森（Trayce Thompson），本屆經典賽因父親出身英屬地巴哈馬，決定披上英國隊戰袍出征。在首戰面對豪華陣容的美國隊之前，T.湯普森更

NBA／楊恩、史馬特爆發衝突 綠衫軍對戰老鷹4連勝

泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）在作客亞特蘭大的前三節合拿43分，幫助塞爾蒂克取得兩位數領先優勢；儘管老鷹末節豪取36分試圖反擊，不過泰托姆獨拿11分，搭配全隊超過

NBA／衛少創助攻里程碑 喬治盛讚：史上最棒控衛之一

快艇展現整合後的攻守威力，今天擊敗東區第6名的尼克後，已經打出一波3連勝。這場比賽除了雷納德（Kawhi Leonard）獨拿38分外，拿到22分的喬治（Paul George）和衛斯特布魯克（Rus

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦