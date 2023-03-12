NBA／弟弟經典賽首打席轟全壘打 湯普森讚：太棒了

NBA球星湯普森（Klay Thompson）的弟弟T.湯普森（Trayce Thompson），本屆經典賽因父親出身英屬地巴哈馬，決定披上英國隊戰袍出征。在首戰面對豪華陣容的美國隊之前，T.湯普森更是表示非常期待對決。

GREAT BRITAIN SOLO HOMER!



Trayce Thompson gives his squad an early lead over USA!



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儘管英國最終是以2比6敗給美國，但T.湯普森在首打席就轟出全壘打，還被隊友戴上皇冠並披上披風，直接加冕為「國王」。根據記者蘭絲（Sarah Langs）的消息，T.湯普森還成為經典賽史上第11位生涯首次打擊即開轟的球員。

在弟弟和美國隊交手的同時，湯普森也協助勇士在延長賽力退強敵公鹿，湯普森這場比賽命中4記三分球得到22分。

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賽後湯普森自然也被問到弟弟轟出全壘打的事情，他表示自己是在中場休息時看了他打出全壘打的畫面。「這真是太棒了。能看到他參加世界棒球經典賽感覺真的很特別。我知道他能夠在道奇打出一個出色的賽季。」湯普森說。

Great Britain brings out the HR crown 🇬🇧👑 pic.twitter.com/zQgQ0eU1O5 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年3月12日

湯普森之後還在自己的IG限時動態放上弟弟轟出全壘打的影片。

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