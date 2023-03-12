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NBA／楊恩、史馬特爆發衝突 綠衫軍對戰老鷹4連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆飆34分助綠衫軍連勝。 法新社
泰托姆飆34分助綠衫軍連勝。 法新社

泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）在作客亞特蘭大的前三節合拿43分，幫助塞爾蒂克取得兩位數領先優勢；儘管老鷹末節豪取36分試圖反擊，不過泰托姆獨拿11分，搭配全隊超過6成命中率，仍舊幫助球隊穩住局勢，以134比125拿下勝利。

綠衫軍取得2連勝，並中止對手的2連勝，同時這還是塞爾蒂克對戰老鷹的4連勝，不過兩隊在東區的排名並未改變。

在第四節剩下1分31秒時，楊恩（Trae Young）和史馬特（Marcus Smart）在一波攻守對抗後爆發衝突，兩人互相拉扯，場面一度混亂。事後，史馬特遭到驅逐出場，楊恩則是收下技術犯規。

不過在楊恩因犯規罰進兩球之後，老鷹與塞爾蒂克仍有6分之差。楊恩接下來兩波進攻失手，波格登（Malcolm Brogdon）隨即灌籃得分，進一步確保勝利。

綠衫軍全場僅動用8人作戰，8人至少得到8分，其中6人達雙位數。泰托姆獲得34分15籃板6助攻，布朗（Jaylen Brown）24分7助攻5籃板；懷特（Derrick White）18分7助攻4籃板，波格登18分5助攻4籃板，史馬特11分6助攻。

泰托姆賽後表示：「我現在感覺很好，很多人都為這場勝利做出貢獻。這是一場瘋狂的比賽，但我們為這波客場之旅開啟了一個好開始。」

對於年度MVP的討論，泰托姆顯然沒有特別在意，僅說道：「我只想重返總冠軍賽。」

楊恩仍是全隊表現最優異的球員，全場得到35分13助攻3籃板，墨瑞（Dejounte Murray）14分4籃板4助攻，杭特（De'Andre Hunter）16分；卡佩拉（Clint Capela）12分9籃板，柯林斯（John Collins）11分9籃板，比伊（Saddiq Bey）17分。

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