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NBA／衛少創助攻里程碑 喬治盛讚：史上最棒控衛之一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克助攻數超越「微笑刺客」。 路透社
衛斯特布魯克助攻數超越「微笑刺客」。 路透社

快艇展現整合後的攻守威力，今天擊敗東區第6名的尼克後，已經打出一波3連勝。這場比賽除了雷納德（Kawhi Leonard）獨拿38分外，拿到22分的喬治（Paul George）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也分別達成生涯里程碑。

喬治此戰三分球8投2中，生涯三分球命中數累積達到2001顆，成為史上第14位突破2000顆關卡的球員，排名在他之前有6位是現役球員。

至於傳出3次助攻的衛斯特布魯克，生涯助攻數達到9062次，超越「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas），排名躍居史上第9。衛斯特布魯克下個目標將是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的9887次，並嘗試成為史上第8位助攻破萬的球員。

賽後喬治談到衛斯特布魯克的里程碑也大為讚賞。「衛斯特布魯克是名人堂等級的球星，」喬治表示，「他是有史以來最棒的控球後衛之一。衛斯特布魯克就是這樣獨一無二，他找到屬於自己的道路，他現在跟那些偉大的名字是並駕齊驅。」

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