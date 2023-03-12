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NBA／勇士深陷困境！傳維金斯不保證例行賽能回歸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
維金斯持續缺席。 美聯社
維金斯持續缺席。 美聯社

勇士攻守悍將維金斯（Andrew Wiggins）由於個人因素已經連續缺席11場比賽，對於近況低迷的勇士來說，最艱難情況莫過於，維金斯很可能到賽季結束前都無法回歸。

柯爾在接受採訪時透露：「我們希望維金斯能夠在例行賽結束之前回來，但這是無法保證的情況。他所要面對的事情遠大於籃球本身。」

除了維金斯無法上場外，勇士又在先前折損了這段時間屢有表現的庫明加（Jonathan Kuminga），現階段他是穿上保護靴控制疼痛情況，何時可以復出還是未知數。為了填補人手，勇士緊急從發展聯盟叫回穆迪（Moses Moody）和基諾斯（Lester Quinones）兩位小將。

近期勇士苦吞客場3連敗，回到主場後又要接連面對公鹿和太陽兩大強敵，緊接著還要打客場5連戰，這對本季客場一條蟲的衛冕軍來說，這波賽程如果一路潰堤，恐怕會跌出季後賽甚至附加賽門外，形勢已經到了危急存亡之秋。

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