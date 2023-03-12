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NBA／飆38分聯手喬治力壓尼克 雷納德曝快艇連勝關鍵

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德攻下賽季次高38分。 美聯社
雷納德攻下賽季次高38分。 美聯社

雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）今天聯手攻下60分，加上快艇在第三節末到第四節初打出13比4的攻勢，奠定領先基礎；比賽最後2分鐘也迫使尼克只得到4分，最終以106比95拿下勝利。

儘管三巨頭合體後苦吞5連敗，但快艇近期攻守兩端逐漸磨合，加上這場比賽，已經取得一波3連勝，穩住西區第5名席次。

「能夠以出色表現打出連勝，這種感覺很好，」快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說，「我知道我們之前面臨陣容上的變動，這需要一些時間；在前幾場比賽有些時刻我們其實打得不錯，只是沒能贏得勝利。」

雷納德的優異發揮毫無疑問還是快艇的定海神針，他今天22投14中攻下38分，寫下本季得分次高，同時也是連續7場比賽至少拿到21分，他有出賽的情況下，快艇取得26勝15敗，缺席時則只有10勝18敗。

快艇上半場比賽打完原本來還落後2分，但雷納德第三節一人獨拿19分，讓快艇得以超前；第四節快艇繳出超過6成投籃命中率，並且讓尼克命中率跌到僅有27.8%。

「我認為這段期間我們減少了犯錯的機會，此外我們今天的防守做得很棒。」雷納德說。泰隆魯則稱讚雙星的防守，「雷納德和喬治展現防守威能，這是最重要的事。他們接受了挑戰，他們鎖住了對方最好的球員。」

除了雷納德的發揮外，喬治也有22分8籃板8助攻的全能表現，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）扮演輔佐角色，得到7分5籃板3助攻，莫里斯（Marcus Morris Sr.）11分5籃板，葛登（Eric Gordon）10分。

「我們就是攻守兩端打出球隊應該有的表現。」喬治談到這波3連勝。

布朗森（Jalen Brunson）此戰因左腳痠痛缺席，藍道（Julius Randle）全場24投僅5中表現低迷，得到19分8籃板3助攻；奎克利（Immanuel Quickley）獲得全隊最高26分外加10籃板4助攻，巴瑞特（RJ Barrett）11分，羅賓森（Mitchell Robinson）6分14籃板。

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