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NBA／自曝腿傷無法出力 唐西奇：已困擾一段時間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇遭逢腿傷。 路透社
唐西奇遭逢腿傷。 路透社

獨行俠明天將前往曼菲斯作客，總教練基德（Jason Kidd）透露，唐西奇（Luka Doncic）將不會隨隊出征，而是留在達拉斯治療腿傷；至於厄文（Kyrie Irving）則是因個人因素缺席訓練，預計會前往達拉斯與球隊會合

唐西奇在先前對鵜鶘一戰不慎左大腿受傷，儘管檢查後沒有結構性損失，但為求保護他，預計會在不適感消除之後才會回到球場。

「這個傷勢已經困擾我至少一星期的時間。我不能完全出力。這會影響到我跑動節奏，多數是會影響到跳投，因為這需要雙腿的力量。這很艱難。」唐西奇說。

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