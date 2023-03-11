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NBA／三星期蛻變煥然一新 湖人小將：團隊能量截然不同

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人攻守表現和陣容深度全面升級。 美聯社
湖人攻守表現和陣容深度全面升級。 美聯社

在季中交易大限之前完成陣容全面升級的湖人，在接下來的比賽中雖然先後折損詹姆斯（LeBron James）和羅素（D'Angelo Russell），依然在11場比賽中取得8勝3敗的佳績，戰績從西區第13名一路衝到第9名，而且前進氣勢仍在凝聚中，有機會直接衝進前6名搶下季後賽門票。

對於球隊攻守兩端的巨大變化，替補長人加伯利耶（Wenyen Gabriel）很有感，直言現在這支球隊已經和前3週截然不同。

「我們現在節奏很棒，希望可以一直保持下去。我們團隊之間彼此信任，球權不斷轉移分享，打出整體性，這就是贏得重要比賽的關鍵。」

加伯利耶說道：「說實話，3週之前我們是另外一支球隊，就像我已經歷經了3個不同階段的成員，現在的團隊有一種截然不同的能量，這是很正面積極的訊號。我認為我們想要朝著正確的方向前進，全隊也只想著贏球這件事情。我們喜歡這種感覺，我們會持續爭取更多勝利。」

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